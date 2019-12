ORTA SAN GIULIO – 12-12-2019 – Babbo Natale arriva

all’isola di Orta San Giulio domenica 15 dicembre. In quella giornata, infatti, tutti i bambini potranno consegnare direttamente nelle mani di Santa Claus le loro letterine, simbolo d’amore, pace, amicizia, oltre che la classica richiesta del regalo preferito.

Sarà possibile scrivere le missive a casa oppure, dalle 11, direttamente presso le postazioni messe a disposizione dall’organizzazione in piazza Motta o a palazzo Ubertini, dove gli elfi accompagneranno bambini e genitori all’area imbarchi, da dove sarà possibile raggiungere la casa di Babbo Natale sull’Isola (i bambini fino a 10 anni non pagano). Sarà presente anche un fotografo che immortalerà su richiesta il momento della consegna, da stampare poi con un piccolo contributo a palazzo Ubertini.

La festa non finisce ma prosegue in tutto il borgo che sarà adornato a tema e con tutte le attività aperte. Palazzo Ubertini, dimora delle arti, sarà aperto per l’occasione ospitando la Caccia al Tesoro di Jack. Già da fine novembre, infatti, l’amato personaggio Jack Skeletron, rappresentato da un’istallazione dell’Artista Alessio Gullì alta oltre 4 metri, è presente ad Orta con il suo dolce tesoro e la “caccia” si concluderà proprio domenica 15 dicembre.

L’organizzazione e promozione della Caccia al Tesoro di Jack è a cura dell’Associazione Culturale Vibra, l’Evento Isola di Babbo Natale è promossa dai commercianti di Orta San Giulio, con il contributo di Ascom Orta e Confcommercio Alto Piemonte e il sostegno di Vibra. Da ricordare che in piazza Motta sarà possibile aderire anche all’iniziativa “Io sostegno la ricerca con tutto il cuore” di Telethon, acquistando cuori di cioccolata.