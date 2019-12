CUSIO -13-12-2019 - Luminarie, alberi di Natale, Presepi,decorazioni e addobbi vari….Tutti i paesi ormai sono vestiti a festa in occasione del Santo Natale e tanti sono gli eventi di questo fine settimana nella zona del Lago d’Orta, ecco qui di seguito alcuni appuntamenti:



-Ad Ameno il Coro Motta Rossa e il Coro A.N.A. Stella Alpina, in collaborazione con la Parrocchia di Ameno e le associazioni locali sono protagonisti del concerto natalizio in programma alle ore 21 di sabato 14 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.



-A Pella domenica 15 dicembre appuntamento con “W il Natale” : una giornata con danze, cibo, musica e mercatini sul lungolago.



- L’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Corte Cerro e la Biblioteca “Ca dij Libär dlä Cort Cérä” organizzano la festa della biblioteca, il programma di questo evento prevede: sabato 14 dicembre alle ore 19:15 l’inaugurazione della sala di Storia Locale, la presentazione della mostra "Menù Biblioteca”e poi un aperitivo finale, domenica 15 dicembre la festa prosegue alle ore 15 con delle belle letture animate per bambini,un laboratorio natalizio denominato"Quattro chiacchiere con Babbo Natale" e poi una buona merenda.



-A Gozzano VA Albertoni in collaborazione con l’Associazione Storica Cusius propone per domenica 15 dicembre alle ore 15 presso la sala degli Stemmi di Palazzo Ardicini la presentazione del calendario Albertoni 2020 sul tema dei santi Giulio e Giuliano e dei luoghi testimonianza del loro culto con fotografie di Francesco Lillo e testi di Fiorella Mattioli Carcano. Alla presentazione interverranno gli autori.



-A Quarna Sopra la Pro Quarna Sopra organizza per domenica 15 dicembre il Mercatino di Natale in piazza XXIV Maggio. Il programma della giornata prevede alle ore 10 l’apertura del mercatino, alle ore 11 il concerto del Coro Gospel Black Inside, alle ore 12 pranzo pizzoccheri (anche da asporto) e alle ore 15 lo spettacolo di magia con Mago Ito. Per info e prenotazioni 339 1232341 (Luca)



- Festa di Natale a Pettenasco domenica 15 dicembre: dalle ore 14.30 in piazza Unità d’Italia ci saranno vin brulè, cioccolata, dolci tipici, aperitivi natalizi, polenta con formaggi e altre irresistibili golosità!

Presenti alla festa gli stand delle associazioni locali e le esposizioni dei concorsi: “Fiocchi e Balocchi”, “Dolci di Natale” e “Disegna il tuo Natale”, non mancherà il delizioso Baratto Bimbo e ovviamente ci sarà anche l’amato Babbo Natale.

I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria parteciperanno con un bel mercatino dedicato alle loro creazioni e in occasione di questa festa natalizia i ragazzi del Gruppo A&Team saranno presenti con i souvenir del Presepe Galleggiante.

Un momento particolare della giornata sarà dedicato alla consegna degli assegni di studio: alle ore 15.30 la cerimonia e gli auguri alla popolazione tutta da parte dell’Amministrazione Comunale.



- Ad Omegna sarà semplicemente….magia! Sabato 14 e domenica 15 dicembre ancora tanti appuntamenti imperdibili per grandi e piccini, per avere una visione completa di tutto quello che la Città offre in questo fine settimana: www.visitomegna.it



r.a.