Torino-13-12-2019- “Sono state fugate direttamente dall'assessore Luigi Icardi le preoccupazioni che erano emerse in questi ultimi giorni sul rinnovamento della convenzione regionale con la struttura omegnese del Coq, fiore all'occhiello della Sanità locale, ed esempio eccellente di partecipazione pubblico/privato.



Ringrazio l'assessore regionale Icardi per essere intervenuto tempestivamente in merito alla questione e di averla prontamente chiarita.

E' volontà dell’Assessore proseguire nell’esperienza positiva del Centro Ortopedico di Quadrante che come presidio della rete ospedaliera pubblica della Regione potrà interagire non solo con l’Asl Vco, che è socia al 51%, ma anche con le altre Aziende Sanitarie ospedaliere piemontesi”.

Così in una nota Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in consiglio regionale.