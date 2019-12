PETTENASCO -15-12-2019 - Giornata importante quella di ieri, sabato 14 dicembre, per la comunità di Pratolungo.

Al mattino si è tenuto il corso BLSD organizzato dall’Associazione “I Muli Volontari Pratolungo” in occasione dell’acquisto di un defibrillatore;a questa mattinata di formazione hanno partecipato 24 persone e gli organizzatori si dicono soddisfatti per la buona risposta del territorio.



Nel pomeriggio don Giuliano Ruga ha benedetto il nuovo defibrillatore e così ora , grazie alla sempre attiva Associazione “I Muli Volontari Pratolungo”, la piccola frazione di Pettenasco è cardioprotetta. Il pomeriggio è poi continuato con l’inaugurazione e la benedizione del nuovo parcheggio con 8 posti auto e un’ area di manovra.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Pettenasco Franco Sartirani, assessori e consiglieri comunali.



r.a.