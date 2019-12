OMEGNA – 16-12-2019 - Per le vie di Omegna in compagnia di Motty. L’amata mascotte del Mottarone, circondata da una miriade di bambini, nel pomeriggio di domenica ha fatto da cicerone durante la “Camminata degli angeli”, organizzata dagli infaticabili Gnomi del Mastrolino in collaborazione con il Comune di Omegna. Così tra i pittoreschi scorci del centro storico i più piccoli – con spalle fornite di candide ali, si sono imbattuti persino in Babbo Natale, che li ha sommersi di abbracci e di dolci parole. E anche se lungo il percorso non sono mancati momenti dedicati al ristoro, tra una vasta scelta di dolci allettanti, alla fine tutti hanno partecipato con entusiasmo alla nutellata conclusiva e all’attesa premiazione degli angeli più belli nella cornice dei giardini sul lungolago. L’interò ricavato della manifestazione verrà devoluto alla scuola dell’infanzia “A. Bialetti” (Fossalone).