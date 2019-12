NOCERA - 16.12.2019 - Bronzo

di Giulia Bricchi ai Campionati Italiani Gold di ginnastica ritmica a Nocera Inferiore (Salerno). Omegnese classe 2003, di recente a medaglia anche nella gara internazionale di Lubiana (Slovenia), ha chiuso terza nel concorso generale. In finale è stata bravissima esibendosi con la palla. Azzurra nei gruppi Rog (Road to Olympic Games), è allenata dall'argento olimpico Laura Vernizzi presso il team gozzanese Ginnastica Fly. A Nocera è finita a soli 0,50 punti dalla medaglia d'argento. Soddisfatta la Vernizzi: "Giulia è stata bravissima ed ha dimostrato ampi progressi in tutti gli attrezzi. E' una delle giovani più promettenti del circuito nazionale".