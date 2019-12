OMEGNA - 16-12-2019 - Una giornata speciale,

all’insegna di una tradizione che si rinnova a Natale e Pasqua. Una delegazione della Paffoni, accompagnata dal vice presidente Carlo Alberto Padulazzi, ha portato i doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Castelli di Verbania. Insieme a Marco Arrigoni, Nelson Rizzitiello, Betrand Ndzie, Simone Carnaghi, Jacopo Balanzoni ed Adrian Chiera c’erano Giorgio Baldioli e Marco Zonca, in rappresentanza dell’associazione Kenzio Bellotti che ha organizzato questo appuntamento. Presente anche Marco Magaraggia di Altea, che insieme a Mrg e Steam è partner di questo progetto legato al sociale. “Siamo felici di poter continuare questa che è una tradizione: incontrare i bambini e le loro famiglie è sempre un momento toccante e significativo per tutti noi" le parole del vice presidente Carlo Alberto Padulazzi, concetti espressi anche dal capitano Marco Arrigoni. “Per noi è un piacere essere qui , salutare i bambini, stare con loro e regalare qualche istante di felicità”. Per l’Asl, oltre al primario Andrea Guala, presente il direttore generale Angelo Penna. “Un grazie sincero, a nome di tutta l’azienda, alla Paffoni per questo gesto, che per i bambini è molto significativo”.