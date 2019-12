PETTENASCO - 17-12-2019 - Si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 dicembre la bella cerimonia d’inaugurazione e accensione dell’albero di Natale realizzato dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Pettenasco; la piazza del Municipio era davvero piena di gioia:bambini, genitori, maestre e autorità erano tutti lì, attorno all'albero, ed è stata semplicemente…emozione!

La cerimonia di sabato è stata una tappa importante di un progetto, che è anche un percorso, che i cuccioli che frequentano la Scuola dell’Infanzia di Pettenasco stanno facendo con le maestre. “Io sono arrivata quest’anno in questa scuola e come me anche Francesca, la mia collega. Non conoscevamo Pettenasco e abbiamo iniziato a fare qualche domanda ai bambini, da lì la voglia di scoprilo insieme e di avviare questo progetto denominato “ Pettenasco un paese da scoprire” che ci ha portato in primis a voler conoscere il Capo della città e soprattutto a volerci sentire partecipi e attivi all'interno di questa meravigliosa comunità -dice la maestra Doris-. A scuola i bambini hanno esternato il desiderio di voler addobbare il paese e così in occasione dell’ incontro col Sindaco i bambini gliel'hanno comunicato. Hanno davvero lavorato tantissimo realizzando alberelli per addobbare la piazza e dipingendo le piastrelle che poi sono state adoperate per addobbare l’albero. La loro emozione è stata veramente tanta:poter addobbare la piazza, trovare il loro albero di Natale al centro della stessa e poterlo decorare coi loro lavori ha significato davvero molto. Mi auguro che la cerimonia di sabato possa diventare un appuntamento fisso e quindi una vera e propria tradizione dove ad addobbare piazza e albero ci saranno i nostri bambini”.

Ecco perché quella di sabato non può essere considerata solo una manifestazione natalizia: è stata sì occasione per fare festa e scambiarsi gli auguri ma è stata anche, o forse soprattutto, opportunità per i bimbi per “vivere” il paese e la comunità.



L’albero dei bimbi dell’Infanzia di Pettenasco ha un vissuto particolare: “ Grazie a Gregorio, il mio capo area del Corpo Volontari Antincendi Boschivi di Pettenasco, abbiamo recuperato l’albero che Dino Belardi, un papà che purtroppo non c’è più, aveva realizzato per i bambini della scuola -spiega bene la maestra Doris- e ora averlo riportato al suo vecchio splendore mi rende davvero felice”.



Contenta anche Michela Soia, assessore alla cultura, ai servizi sociali, al commercio, al turismo e alla pubblica istruzione: “ Quest’anno è partito con un gran numero di cambiamenti e poche certezze, nel corso dei mesi la vitalità e la passione per il loro lavoro di queste insegnanti ha fatto sì che si creasse un rapporto speciale sia con i bambini che con i genitori. Spero che questo gruppo possa restare e consolidarsi negli anni a venire”.

r.a.