OMEGNA - 17-12-2019 - Non 'è l'ha fatta

l'85enne omegnese investito nella serata del 23 novembre scorso in piazza don Beltrami, in pieno centro cittadino. L'uomo C.M. le sue iniziali, in un primo momento sembrava aver riportato solo dei traumi ad una spalla. Al momento dell'incidente erano intervenuti 118 e la Polstrada che ha subito avviato gli accertamenti del caso. Accertamenti tutt'ora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.