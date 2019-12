ORTA - 19.12.2019 - Gli spagnoli

del circuito Oceanman "sfrattano" gli organizzatori dell'omonima traversata natatoria in acque libere tra Gozzano e Omegna che, nata nel 2009 come Traverlonga, la scorsa estate ha richiamato 1400 iscritti. L'Asd Lago d'Orta Sports & Events, che fino a quest'anno ha allestito la gara sotto l'egida del circuito iberico Oceanman, si è vista revocare l'organizzazione della prova per il 2020, che è stata affidata ad un'altra associazione, pare appena nata. Tra l'altro la data della gara che l'anno venturo Oceanman proporrà nel Cusio cade lo stesso fine settimana (20-21 giugno) in cui verrà affrontata la traversata di Lago d'Orta Sports & Events. Danno e beffa, dunque. I vecchi organizzatori ora cercheranno di far sì che la prova degli spagnoli cambi nome e venga disputata in un diverso weekend.