OMEGNA -20-12-2019 - Il Natale a Omegna è tutto da vivere con tantissimi eventi fino al 6 gennaio terranno compagnia a grandi e piccini.

Domenica 22 dicembre l’Amministrazione Comunale di Omegna tornerà a fare squadra con Radio Spazio 3 e GFG Pyro per celebrare l’appuntamento clou del Santo Natale in città, realizzato anche con il prezioso contributo della Pro Loco e del Gruppo Alpini Omegna Centro.



Dalle ore 9.30 del mattino, produttori, allevatori, artigiani e hobbisti torneranno sul lungolago per esporre il meglio dei propri prodotti e manufatti; dalle ore 15.00 il tradizionale appuntamento inaugurato dal team radiofonico di Roberto Tomatis e Loredana Rossi il 19 dicembre 1979 con Giochi Sotto l’Albero festeggerà la sua 40esima edizione con ricchi premi ai partecipanti.



Alle ore 16.00 l’Assessore allo Sport Francesco Perrone e le ASD di Omegna sfileranno per le vie della città accompagnati dalle note della Nuova Filarmonica Omegnese diretta dal Maestro Pasquale Ciocca Vasino e poi, alle ore 18, tutti gli occhi saranno rivolti al cielo per gli ormai irrinunciabili fuochi d’artificio trasformati in “Luci Di Fuochi - Bagliori di Musica”: uno spettacolo piro-musicale nato dalla felice collaborazione tra la GFG Pyro di Fabio Graziani e Radio Spazio 3, i cui costi verranno completamente sostenuti dall'Amministrazione con la partecipazione del Distretto dei Laghi.



Un ultimo concerto presso il Santuario della Madonna del Popolo voluto dall’Assessore alla Cultura Sara Rubinelli concluderà, alle ore 21.00, la giornata di festa grazie ai 55 elementi del Coro Polifonico Cantores Mundi di Borgosesia, che si esibiranno nel “ Jesu, meine Freude” di Johann Sebastian Bach.



"Dall’accensione delle luminarie avvenuta lo scorso 30 novembre – sottolinea il sndaco di Omegna Paolo Marchioni – la nostra città ha ospitato e continuerà a ospitare un susseguirsi di mostre, cori, concerti, ed eventi di qualità realizzati grazie all'importante contributo anche di enti e associazioni".



"Omegna – aggiunge l’Assessore al Turismo Mattia Corbetta – è conosciuta per i suoi spettacoli piro-musicali che da diversi anni sono protagonisti anche dei suoi festeggiamenti natalizi. Sulle note di canzoni a tema, sapranno emozionare i tanti spettatori che sceglieranno la nostra città".



"Ringrazio l’Amministrazione per aver rinnovato un appuntamento dove spettacolo e convivialità si fondono con la solidarietà", conclude Roberto Tomatis riferendosi ai proventi delle ultime tre domeniche di festa, che Pro Loco e Alpini devolveranno, in accordo con l’Assessore Sabrina Proserpio, per sostenere le famiglie omegnesi più bisognose e per altre importanti iniziative sociali.