ORTA - 20-12-2019 - Intervento dei vigili

del fuoco oggi poco prima delle 13 in via Fratelli Rosselli, sulla sp229 fra Orta e Gozzano (km39,500), per il cedmento di parte di un muro di contenimento. Sul posto anche carabinieri e polizia locale dell'Unione dei Comuni del Cusio. E' stato momentaneamente predisposto il senso unico alternato.

Foto di Raffaella Andreoletti