OMEGNA – 20-12-2019 - In occasione della venticinquesima edizione del premio “Pino Puppieni” promossa da AVIS Omegna, sono stati una sessantina i lavori realizzati dai ragazzi delle scuole superiori del Cusio (Dalla Chiesa Spinelli, Liceo Gobetti e VCO Formazione). Il tema era quello di inventare degli slogan, dei disegni e delle opere per favorire la donazione del sangue. “Si tratta di un premio che da venticinque anni è sul nostro territorio e per il nostro territorio - ha sottolineato Tiziana Tacchini – presidente di Avis Omegna. I disegni migliori saranno inseriti nel calendario Avis 2021. Quest’anno c’è una novità: tra i premiati infatti figura anche un ragazzo autore di un rap che invita alla donazione e alla solidarietà. Ad ogni modo il 2020 sarà l’anno mondiale della donazione di sangue riconosciuto per la prima volta all’Italia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – ha proseguito Tacchini”. In occasione dei festeggiamenti di San Vito, nel pomeriggio del 30 agosto 2021 il Forum ospiterà Oreste Castagna, noto personaggio televisivo di Rai YoYo, mentre in serata si svolgerà uno spettacolo ancora da definire sostenuto da Avis nazionale. Verrà concesso anche il logo del centenario di Rodari e le 3300 sedi Avis italiane saranno informate riguardo a questo importante evento: si tratta quindi di una notevole promozione per il nostro territorio". ha concluso Tacchini. Ma sveliamo ora i nomi dei premiati, accolti con entusiasmo sotto i portici del municipiodalla presidente Tacchini affiancata dall’assessore Sabrina Proserpio, dal parroco don Gian Mario Lanfranchini e da quattro atleti della Fulgor Paffoni basket: 1 – Shu-Yanping; 2 – Mahboub Mohcine; 3 – Azzurra Ottoni; 4 – Giulia Nicolosi; 5 – Gabriele Murro. Tanta l’emozione per i numerosi ragazzi presenti, che hanno sperimentato l’importanza dei valori del volontariato, nel quale si dona gratuitamente ricevendo in cambio gioia e soddisfazione.