OMEGNA - 23.12.19 - Bocciofili

protagonisti ad Omegna nel contesto di Omegna Città Europea dello Sport 2019, che ha chiuso i battenti ieri. La Federbocce provinciale ha allestito in questi ultimi dodici mesi ben 9 eventi dei 105 totali in cui si è articolata la kermesse. Tra questi il Quadrangolare Femminile organizzato dalla Vertese che ha impegnato le campionesse mondiali in carica Elisa Luccarini, Sefora Corti e Barbara Guzzetti e la cusiana Natalia Combi. Omegna Città Europea dello Sport ha anche ospitato la tappa del Top 10 Lombardia (precisamente a Gattugno) ed il Trofeo della Scuola Bocce all'Anpi di Crusinallo col gemellaggio tra le società omegnesi. Società peraltro premiate con una targa ricordo consegnata dal Sindaco Paolo Marchionni, dall'Assessore allo Sport Francesco Perrone e dall'Assessore al Turismo Mattia Corbetta.