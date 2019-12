AMENO/MIASINO - 30-12-2019 - Il 1° Gennaio torna “…CamminAnno… - tutti in giro a Capodanno”: una piacevolissima passeggiata in compagnia tra i sentieri nei boschi di Ameno e Miasino.

Questo evento,organizzato dalla guida escursionista Albert Husband in collaborazione con il Ristorante Monte Oro, il Giardino dei Semplici di Miasino e la Pro Loco di Ameno, è aperto a tutti con partecipazione ad offerta libera che sarà devoluta al Giardino dei Semplici di Miasino per la messa a dimora di nuove piante e per la realizzazione di nuove iniziative.

Il programma della quinta edizione di “…CamminAnno…” prevede il ritrovo alle ore 14.15 al Ristorante Monte Oro di Ameno, la partenza alle ore 14.30 e il rientro previsto per le ore 16. La camminata è facile per tutti ed è consigliata anche con i bastoni da Nordic Walking, i cani tenuti al guinzaglio sono assolutamente ben accetti. A fine giro ci sarà un bel momento relax con tè e panettone offerti dalla Pro Loco di Ameno e dal Lago d’Orta Adventure Park le Pigne per festeggiare in compagnia il nuovo anno.

Per maggiori info si può contattare direttamente Albert Husband alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure al numero 348.2256578.

r.a.