ORTA SAN GIULIO – 31-12-2019 – Fuochi d’artificio

sul lago d’Orta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In piazza Motta ad Orta San Giulio la banda Burleska farà ballare tutti dalle 23, con lo stop a mezzanotte per lo spettacolo pirotecnico che saluterà l'inizio del 2020.