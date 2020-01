MILANO - 02.01.2020 - Tempo

di raduni per i canoisti in azzurro, che in questi giorni stanno pagaiando sulle acque dell'Idroscalo di Milano. I più attivi sono gli Junior del cittì Ezio Caldognetto. Tra di loro spiccano i nomi dei cusiani dell'Omegna Matteo Gioira e Valerio Ventura. Dalla prossima settimana saranno in ritiro sul bacino meneghino gli Under23: confermata in squadra la cusiana della Marina Militare Agata Fantini (foto).