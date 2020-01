CASALE CORTE CERRO - 03-01-2020 - Il 17 gennaio

si svolge il terzo incontro di Silent Book Club Mergozzo - leggere in compagnia, divertendosi. L’appuntamento questa volta è al Museo della Latteria Consorziale Turnaria di Casale Corte Cerro, in via Superiore, n. 46.

“In piu’ di 40 abbiamo partecipato ai primi due incontri: si sta creando una piccola comunità di lettrici e lettori, persone che hanno voglia di stare un po' insieme, divertirsi e condividere un momento piacevole. Per qualcuno si è trattato di ritrovare un po' di tempo per sé e scoprire nuovi amici. Ciascuno di noi “assapora” libri diversi, si va dall’ultimo best seller al saggio, ma è questo il bello: stare insieme con tranquillità e conoscere nuovi punti di vista – e nuovi libri” dichiara Roberta Costi, appassionata lettrice che organizza Silent Book Club Mergozzo. “Sono anche contenta di avere “contagiato” gli amici di Torino, che hanno fatto nascere il primo Silent Book Club del capoluogo piemontese, e quelli.. di Roma. Presto partirà una nuova avventura e sarò felicissima di portare un po' di Mergozzo e del Silent Book Club Mergozzo nella capitale“.

Silent Book Club è un momento libero da obblighi, ciascuno porta il proprio libro, quello che sta leggendo o vuole iniziare, romanzo o giallo, stampato o su e-reader, saggio o fantasy. Si fanno due chiacchiere, si parla un po' dei libri e poi si legge, in silenzio ma in compagnia. Non ci sono libri assegnati, compiti, obbligo di commenti e non c’e bisogno di essere “brillanti”. E’ consigliato quindi a timidi e introversi!

Il terzo incontro di Silent Book Club Mergozzo è organizzato da Roberta Costi, editor della pagina facebook e instagram @lacollinadellefarfalle , in collaborazione con Ca dij Libär dlä Cort Cérä - Biblioteca Casale Corte Cerro e Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Corte Cerro, che vogliono dedicare questa iniziativa ai propri cittadini e a tutte le lettrici e lettori silenziosi.

Questo il programma:

• 18.00-18.30 Arrivi, bevi una tisana o un bicchiere di vino, se vuoi scambi due parole su libro che hai portato

• 18.30-19.30 Si legge, in silenzio, ciascuno il proprio libro

• 19.30-20.00 Ancora quattro chiacchiere sui libri. O se preferisci, leggi ancora un po'…

L’idea è di rilassarsi, stare bene, trovare un momento per sé stessi ma insieme agli altri. Si legge in compagnia, si fanno due chiacchiere e si socializza un pò.

Dopo la lettura nella bella sala superiore, sarà possibile visitare le sale del Museo, che fa rivivere un’importante momento della storia locale e della Alpi. La Latteria Consorziale Turnaria fu istituita nel 1872 con, lo scopo della “raccolta e la lavorazione in comune del latte …dei singoli consorzisti e la lavorazione a turno …” . Chiusa durante la seconda guerra mondiale, venne donata all’amministrazione comunale nel 1955. In molte zone delle Alpi nell’800 si diffusero le Latterie Turnarie, piccoli caseifici dove gli allevatori del posto conferivano il latte e a turno facevano il formaggio.

Gli incontri di Silent Book Club Mergozzo infatti si svolgono una volta al mese in luoghi belli e accoglienti della zona, al chiuso o all’aperto, qualche volta unendo alla lettura una passeggiata. Non ci sono tessere o iscrizioni.

Info sulla pagina facebook @lacollinadellefarfalle : l’ingresso e’ libero, ma per ragioni organizzative i posti sono limitati ed quindi è richiesto di registrarsi: indicare partecipo e chiedere conferma registrazione all’indirizzo https://urly.it/33svw

Silent Book Club nasce negli Stati Uniti dall’idea che è divertente condividere la lettura con gli amici e lettori. Sono ormai piu’ di 160 i Silent Book Club in tutto il mondo: USA, India, Sud Africa, Bulgaria, Francia, Malesia, Israele, Inghilterra, Olanda… Silent Book Club Mergozzo e’ il quarto nato in Italia: Corbetta, Arona e Padova i primi tre. Nelle ultime settimane sono nati Silent Book Club Genova, Firenze, Torino e Roma. (c.s)