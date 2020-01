GRAVELLONA T. - 03-01-2020 - Tocca anche

il Vco la "rivoluzione ambientale" messa a punto dalla Regione. Si tratta del più importante intervento di sostegno pubblico alla manutenzione su acquedotti e impianti di depurazione degli ultimi anni. Sono ben 88 i milioni di euro che saranno investiti da qui al 2025 in 105 Comuni del Piemonte, con evidenti benefici per la qualità della vita di tutti i cittadini.

“Tra gli interventi più significativi - spiega Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale - spicca quello di Gravellona Toce, dove verrà ammodernato e adeguato alle direttive comunitarie l’impianto di depurazione acque e fanghi, e dove saranno sostituite le sezioni obsolete dell’infrastruttura, permettendo così la riduzione delle dispersioni idriche. L’impegno di spesa sarà di oltre 5 milioni e mezzo di euro”.

Per Preioni, che commenta con soddisfazione l'operato dell'amministrazione e dell’assessore regionale competente, Matteo Marnati, si tratta "di un risultato tangibile, frutto del vento di rinnovamento che soffia in Piemonte e di una risposta importante alle critiche immotivate di parte ambientalista. L’impegno della Lega per migliorare qualità della vita di tutti i cittadini - conclude Preioni - va di pari passo con la volontà di consegnare alle giovani generazioni una realtà migliore, in cui finalmente sviluppo e ambiente possano coesistere”.

Tra gli altri interventi, per restare alle zone limitrofe al Vco, c’è anche quello di Novara (7,5 milioni) dove sono previsti lavori di ampliamento della rete di depurazione che serviranno a intercettare scarichi di acque inquinate da parte di privati e dove si completerà l’infrastruttura fognaria che attraverserà tutto l’abitato della città. (c.s)