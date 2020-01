0MEGNA - 07-01-2020 - La Paffoni

contro San Miniato si è laureata campione d’inverno. Una vittoria netta quella nello scontro al vertice: un più 21, 89-68, che non ammette discussioni e che racconta al meglio la superiorità dei rossoverdi. Un collettivo che, nella partita chiave del girone d’andata, ha dato delle risposte inequivocabili: tutti promossi in casa della capolista,con tutti i giocatori che sono stati protagonisti nelle varie fasi della partita. Tredici vittorie ed una sconfitta nel girone d’andata: il ruolino di marcia è il migliore di tutta la serie B, numeri alla mano, dopo il ko di Palestrina a Matera. Partita mai realmente in discussione quella con l’Etrusca: vantaggio sempre abbondantemente oltre la doppia cifra dal secondo quarto in poi, con un Rizzitiello versione extra lusso. Primo posto dunque assicurato ed accoppiamento che, alle final eight di Coppa Italia, regalerà alla Paffoni la super sfida con la Benedetto Cento, un quasi derby visto la presenza di tre ex come Chiera, D’Alessandro e Rizzitiello nelle fila dei cusiani. “ Ci sono due mesi per pensare a Cento, ora dobbiamo pensare a Piombino: sarà una partita dall’altissimo grado di difficoltà. Prima però- così coach Salvemini- complimenti ai ragazzi: alcuni non erano al top, sono stati tutti fantastici”. (c.s)