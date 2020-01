PETTENASCO -07-01-2020 - Nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore, si è svolta a Pettenasco la premiazione del “Concorso dei Presepi 2019” organizzato dalla Parrocchia dei Santi Audenzio e Caterina in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Pettenasco Nostra.

Una quindicina i presepi che hanno partecipato e fra tutti ha vinto quello di Ivan e Elena Librale, rispettivamente di 5 e 3 anni.

Con i bimbi piccoli, si sa, tutto può succedere… può anche accadere che quando mamma e papa cambiano la vasca da bagno a qualcuno venga l’idea di usare quella vecchia per realizzare al suo interno…un presepe.



Così è andata in casa Librale: la vecchia vasca da bagno era in giardino in attesa di essere correttamente smaltita e al piccolo Ivan è venuta l’ispirazione: “Facciamo il presepe nella vasca!” Detto fatto! Ivan e la sua sorellina Elena si sono messi all'opera e assieme a mamma e papà hanno creato un bel presepe con statuine, lucine colorate, elementi naturali e tanta bella inventiva.

r.a.