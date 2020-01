GOZZANO - 08.01.2020 - Ginnastica

ritmica per bambine diversamente abili. E' l'iniziativa proposta dalla Ginnastica Fly Gozzano in collaborazione con la Fig per includere in questa attività anche le bimbe meno fortunate. Per partecipare è richiesta un'età minima di anni otto. Incontri tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19.00 nella succursale di via Fornaccio a Paruzzaro.