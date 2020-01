ARMENO – 09-01-2020 - “Siamo molto felici

e orgogliosi di come è andato anche questo settimo anno di raccolta, abbiamo consegnato cibo che può sostenere il gattile e il canile per più di un mese, quindi siamo più che soddisfatti”. E’ con queste parole che Gloria Tondina racconta “Il Natale è per tutti”: la raccolta benefica di pappa, coperte, giochi, cucce e tutto l’occorrente per aiutare cani e gatti in difficoltà delle province di Novara e del VCO.

Nata sette anni fa proprio da un’idea di Gloria Tondina, l’iniziativa è andata ancora una volta molto bene e nel giorno dell’Epifania c’è stata la consegna di tutto quanto è stato raccolto. “Sicuramente ci sarà un’ottava edizione, anche perché fino ad ora sono andate tutte benissimo -aggiunge Tondina- ringrazio chi come ogni anno ci sostiene e crede in noi perché alla fine è solo grazie a loro che possiamo fare tutto questo. Ringrazio inoltre i miei soci Clara Tacchini e Luca Vicario che mi aiutano in tutto e per tutto e la Tabaccoleria di Armeno che fa sempre da punto principale di raccolta.”

L’iniziativa “Il Natale è per tutti” è seria, trasparente e meravigliosamente scevra da meccanismi complicati e proprio per questo ogni anno riesce a toccare i cuori di molte persone che con grande generosità e sensibilità offrono un aiuto ai nostri amici pelosetti.

“Con questa settima edizione abbiamo aiutato il Parco Canile di Omegna, il Gattile di Borgomanero - Oasi dei mici e in collaborazione con quest’ultimo il Canile Sanitario di Galliate” conclude Tondina.

