OMEGNA - 10-01-2020 - Metabolizzati

gli addii dell’estate, in particolare di Francesco Fratto, dopo le difficoltà iniziali la Solbat Piombino di Marco Andreazza si è rimessa a viaggiare come un turbo. Al Pala Tenda domenica l'appuntamento è con la Paffoni. Si affrontano dunque le due squadre più in forma del campionato, entrambe in striscia positiva da diverse partite: sono addirittura dieci i successi consecutivi dei rossoverdi cusiani, cinque quelli dei gialloblu toscani, risaliti fino al quinto posto in classifica a quota 18. Sono quattro i giocatori di Piombino che, alla voce punti segnati, sono sopra i dieci punti: il top scorer è Guglielmo Sodero, che produce 14,6 punti a partita con il 38% dall’arco. Appena dietro di lui la bandiera Alessandro Procacci, con 14,1 punti: per l’esterno livornese una stagione da incorniciare al tiro, con il 61% dalla media ed addirittura il 44% dalla lunga distanza. Contributo importante anche da Mazzantini, quasi infallibile dalla lunetta, da Persico, che ai 10 punti unisce anche quasi 7 rimbalzi di media e dall’ex Milano Eliantonio, miglior rimbalzista della squadra con 6,8 palloni catturati sotto le plance. Attenzione poi massima per Iardella e Bianchi, che quando in giornata possono diventare dei fattori assoluti: le loro cifre ed i loro numeri, non eccellenti, non raccontano e non rendono giustizia all’importantissimo lavoro sporco di cui spesso si rendono protagonisti. Qualche minuto se lo guadagnano spesso anche Molteni e Riva, capaci di allungare le rotazioni di coach Andreazza.