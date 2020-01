UBOLDO - 11.01.2020 - Nel ciclocross

di Uboldo (Varese), la cittadina natale del mitico grimpeur Claudio Chiappucci, hanno tenuto banco i Regionali amatori lombardi del circuito Csain di ciclocross. Prestazione super del team Bilake di Miasino, che ha centrato le prime tre piazze della prova Primavera con Fabio Mungo, Matteo Tondina ed Alberto Tonati nell'ordine. Sempre per il Bilake, Alessandro Tonati miglior Debuttante, mentre Roberta Nicolini ha dominato tra le Donne A. Nei Veterani 1 successo di Marco Chiesa del Funtos Bike di Fondotoce. Nella classifica per club Bilake secondo alle spalle del team Fratelli Rizzotto. In foto tutti i vincitori delle varie categorie.