GRAVELLONA TOCE - 13-01-2020 - Scadrà il 3 febbraio

prossimo il termine per l'iscrizione alla settima edizione del concorso letterario "Città di Gravellona Toce. Emozioni di Donna: racconti e vissuti", indetto dal Comune di Gravellona Toce. Il concorso è rivolto ai maggiori di anni 18 (sezione adulti) e agli under 18 (sezione giovani) di entrambi i sessi. La lunghezza del testo deve essere massimo di 12.000 (dodicimila) caratteri, spazi inclusi.

Ogni autore può partecipare con una sola opera inedita, in lingua italiana, che abbia come tema “Emozioni di Donna”. Tutte le opere devono essere in lingua italiana.

La partecipazione al concorso prevede una quota di iscrizione di 15 euro per la sezione adulti, quale contributo alle spese di segreteria e di organizzazione, gratuita per la sezione giovani.

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una giuria i cui componenti saranno resi noti il giorno della premiazione.

300; 200 e 100 euro i premi ai primi tre classificati per la sezione adulti; 200; 150 e 100 per i giovani. Inoltre, al primo classificato della sezione adulti verrà consegnato un voucher per 1 pernottamento in camera doppia presso L'hotel Splendid di Baveno offerto da Zacchera Hotels. Al secondo classificato verrà offerta da Hotel Ristorante Croce Bianca di Omegna “cena romantica” per 2 persone.

Menzioni per le opere più meritevoli offerte dalla Pro Loco di Gravellona Toce.

Le prime tre opere classificate in entrambe le sezioni e quelle che riceveranno la menzione di merito andranno a formare una raccolta che verrà pubblicata on line sul sito del Comune di Gravellona Toce.

La cerimonia di premiazione avverrà il giorno domenica 8 marzo 2020 alle ore 15.30, presso la Biblioteca Civica “F. Camona”, di Gravellona Toce, sala Paolino Pellanda. Il regolamento completo e il modulo d'iscrizione al link: https://www.comune.gravellonatoce.vb.it/it-it/avvisi/2019/notizie-dal-comune/concorso-letterario-citta-di-gravellona-toce-121224-1-24cf20a1a746f35b933daec6a189506e