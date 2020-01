OMEGNA - 13-01-2020 - Si ferma a dieci

la striscia di vittorie consecutive della Paffoni. Omegna ha pagato dazio 62-54 al Pala Tenda di Piombino, in una partita in cui i rossoverdi hanno tirato malissimo dal campo ed anche dalla lunetta: 16% da tre, 46% ai liberi. "Partita contraddistinta dal non essere riusciti ad avere flusso in attacco, questo - spiega coach Salvemini - ha condizionato in negativo le percentuali, abbiamo costruito anche buoni tiri che sono nelle nostre corde e che fino ad ora avevamo segnato con ottime percentuali, ma oggi gli stessi tiri erano senza il ritmo giusto, non siamo riusciti a concretizzare il lavoro difensivo che anche oggi è stato di buon livello. Mi dispiace per i nostri tifosi che ci hanno seguito anche oggi in una trasferta lontanissima, da martedì torneremo in palestra ancora più carichi". (c.s)