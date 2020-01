PETTENASCO- 13-01-2020 - Nella giornata di sabato, 11 gennaio, il Gruppo A&Team ha smontato il Presepe sul lago di Pettenasco e tutte le altre decorazioni natalizie e ora, a Riva Pisola e nelle vie del paese, si respira un po’ di dolce nostalgia…

Si può serenamente asserire che anche l’edizione 2019 del Presepe è stata un successo e l’apprezzamento dei visitatori intenso e sincero: “Il merito è come sempre dei ragazzi,dei maestri del Gruppo e di tutti coloro che ci danno una mano -dice il capogruppo Silvio - è davvero solo grazie a loro se riusciamo a fare tutto e sono felice che le persone si affezionino sempre più a queste nostre creazioni”.

La testimonianza di quanto grandi e piccini abbiano apprezzato il Presepe arriva dai tantissimi messaggi scritti sul diario: i pensieri dei bambini sono di una tenerezza straordinaria, quelli degli adulti -invece- trasmettono la voglia che tanti hanno di aprirsi per far emergere alla luce il proprio “io” prendendosi del tempo per descrivere l’emozione di un momento speciale dialogando con se stessi e con gli altri, con eventi passati e futuri, con sogni, speranze…

Abbracciati da un bellissimo panorama, coccolati da un soave silenzio e deliziati dal Presepe che semplicemente era lì per regalarsi agli occhi e ai cuori in cerca del bello e del vero, i visitatori hanno messo nero su bianco pensieri appassionati, espressione di quel rapporto d’amicizia che sempre si viene a creare col Presepe.

E’ una sorta di magia: a Riva Pisola si guarisce dalla “malattia del tempo” si riesce a disintossicarsi dalla velocità e in maniera naturale si rallenta riappropriandosi così del proprio tempo e delle proprie emozioni.

Il Gruppo A&Team è contento e soddisfatto e la genuina effervescenza che da sempre contraddistingue questa realtà sta già facendo nascere nuove idee: “In questo 2020 -annunciano i ragazzi- ci sarà un concorso fotografico e lo scatto più bello verrà poi utilizzato come immagine della cartolina promozionale dell’anno successivo”.

Questa è solo una delle novità...in casa A&Team c’è sempre un gran bel fermento ed è facile immaginare che altre idee verranno concretizzate per rendere ancora più incantevole l’esperienza del Presepe sul lago di Pettenasco.

r.a.