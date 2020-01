CASALE CORTE CERRO -14-01-2020 - Le atlete dell'Asd Cusio Ginnastica, Simona Biriuc, Francesca Frosio, Arianna Testori, Margherita Vigna hanno partecipato sabato, 11 gennaio, a San Martino Siccomario, nel pavese, alla “1’Winter Cup Città di Pavia” , organizzata dalla società ginnastica Pavese. Diverse le società lombarde e Piemontesi presenti. Francesca Frosio categoria LC oro al cerchio e al corpo libero, Margherita e Arianna categoria LB conquistano rispettivamente oro al corpo libero e al cerchio e argento al corpo libero e al cerchio; Simona Biriuc, anno 2012, alla su prima gara importante, ha partecipato senza entrare in classifica, perché non ha ancora 8 anni compiuti e si è molto distinta, conquistando il pubblico e la giuria. Notevole l’impegno e la determinazione di queste atlete. La gara è stata importante per le tecniche Monica Vaillant, Denise Sokolovska e Giada Scaramuzzi , per testare gli esercizi in vista dei prossimi impegni importanti di Federazione e Csi a fine mese.

Nessun Iframes