OMEGNA- 14-01-2020- Nel weekend appena trascorso

gli agenti della Polizia Stradale di Verbania nel corso di sistematici servizi per la prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza hanno sanzionato due persone per la violazione in quanto colte alla guida sotto l’effetto dell’alcol. In particolare alle ore 2:50 un ossolano di circa 30 anni veniva sorpreso a circolare lungo la SS 33 nel comune di Gravellona Toce con un tasso alcolemico di 0,57 gr/l. Per tale motivo gli è stata applicata la sanzione amministrativa di 544, 00 euro e ritirata la patente per la successiva sospensione la cui durata, che sarà stabilita dal Prefetto, potrà oscillare tra i 3 e i 6 mesi.