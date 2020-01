CASALE CORTE CERRO - 15-01-2020 - L’amministrazione

comunale di Casale Corte Cerro ha consegnato questa mattina una borraccia in alluminio a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie.

In particolare sono state distribuite 79 borracce agli alunni della primaria di Ramate, 104 alla primaria di Casale e 119 agli studenti della scuola secondaria.

“L’Amministrazione Comunale ringrazia il Presidente di Acqua Novara Vco, Emanuele Terzoli per l’attenzione dimostrata e per aver donato le borracce. Dopo la giornata del mese di ottobre “PuliAmo Casale”, l’Amministrazione non si ferma e prosegue nella sensibilizzazione alla cura dell’ambiente attraverso questa nuova iniziativa” il commento del sindaco Claudio Pizzi.

"Nel nostro Comune - le parole dell’Assessore all’Istruzione Cristina Giro - il controllo della potabilità dell’acqua è attento e sistematico, abbiamo la fortuna di avere un’acqua molto buona e sarebbe un peccato non sfruttarne le qualità. Più acqua del rubinetto significa minor utilizzo di plastica, e quindi rispetto per l’ambiente e per il futuro. I nostri ragazzi sono il futuro, è a loro che dobbiamo rivolgere le nostre attenzioni e da loro dobbiamo partire per sensibilizzare la comunità intera su un tema così importante e delicato come l’attenzione per l’ambiente.”

L’iniziativa delle borracce non si ferma, per i più piccoli infatti , che andranno ad occupare i banchi delle classi prime il prossimo settembre, è prevista la consegna durante gli ultimi giorni alla scuola dell’infanzia nel mese di giugno, per celebrare con questo dono un importante momento di passaggio.