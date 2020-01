OMEGNA - 17-01-2020 - Torna a casa

la Paffoni. Dopo la sconfitta maturata al Pala Tenda di Piombino, che ha messo fine alla lunghissima striscia di vittorie consecutive (10), i rossoverdi vogliono subito riprendere il loro cammino. L’avversaria di domani sera è la Geonova Lucca, che in classifica attualmente lotta per un piazzamento play-off. La matricola toscana può contare su una coppia di lusso come quella formata dagli ex Firenze Vico e Genovese: entrambi viaggiano a 14 punti di media a partita, con il tiratore siciliano che dall’arco rimane uno dei più temibili di tutto il campionato con una percentuale di realizzazione vicina al 40%. Altro terminale offensivo è l’ex gigiliato Drocker, che sta avendo una ottima stagione così come il centro Kuschev, in maglia Fulgor da giovanissimo più di dieci anni fa. “Abbiamo qualche problemino fisico, ma l’energia in allenamento in tutta la settimana è stata davvero eccellente. Vogliamo dimostrare che Piombino è stata una semplice giornata storta", le parole alla vigilia del match di coach Giorgio Salvemini. Ospiti della serata saranno gli alunni delle scuole elementari di Bagnella con i loro genitori. (c.s)