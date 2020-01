GRAVELLONA TOCE - 17-01-2020 - Si svolgerà

domani, sabato 18 gennaio, alle ore 10, a Gravellona Toce, un dibattito informativo e di approfondimento promosso dal CISS Cusio sulle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare.



Organizzato all'interno del calendario di eventi annunciato lo scorso novembre dal CISS Cusio che, anche con il patrocinio del Comune di Omegna, sta celebrando i 40 anni dalla nascita del Servizio Disabili, inaugurato ufficialmente l’1 ottobre 1979, il dibattito sulla Legge 112/2016, già ribattezzata “Dopo di noi”, sarà tenuto dal Notaio Angela Auciello di Villadossola.

Sarà proprio lei, presso la Sala del Buon Pastore (c/o asilo nido comunale) di Via U. del Signore 1 a Gravellona Toce, ad illustrare ai cittadini e agli operatori del settore gli strumenti di tutela e le agevolazioni fiscali introdotte dalla legge.

Un’occasione importante, quella di sabato, per conoscere e comprendere il ventaglio d'opportunità a disposizione.

L’ingresso è gratuito.

r.a.