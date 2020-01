GRAVELLONA TOCE - 20-01-2020 - Era andata

a far spese in un negozio di Gravellona quando s'è accorta con disperazione che tutto il denaro del portafogli era sparito. La donna, un'anziana, ha quindi presentato denuncia al comando della polizia municipale di Gravellona Toce, che ha immediatamente avviato le indagini per identificare l’autore del furto. Gli agenti in pochi giorni, grazie a indagini accurate, sono risaliti all’autore del reato, un cittadino gravellonese, poi denunciato alla Procura della Repubblica di Verbania per furto aggravato.