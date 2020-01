OMEGNA- 20-01-2020 - Dall'alimentazione sana agli stili di vita utili alla cura e alla prevenzione dei tumori, sono in tutto 6 i venerdì messi a punto nella terza edizione di “Omegna Salute”, il format di divulgazione scientifica ideato dall’Assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Omegna Sara Rubinelli e realizzato grazie alla disponibilità dei medici dell’Asl VCO e del Centro Ortopedico di Quadrante.



Come nelle passate edizioni, sul palco del Teatro Oratorio, a partire da questo venerdì 24 gennaio e fino al prossimo 5 giugno, si alterneranno stimati professionisti che porteranno all'attenzione del pubblico temi di stretta attualità e d’interesse generale introdotti per la prima volta, e questa è la grande bella novità dell’edizione 2020 di “Omegna Salute”, dagli studenti delle due Classi V dell’indirizzo Socio-Sanitario dell’IPSIA “Dalla Chiesa”.



Per Rosa Angela Bolognini, Dirigente dell’IIS “Dalla Chiesa- Spinelli”: «Questa nuova edizione di “Omegna Salute” rappresenta per gli studenti del nostro Istituto Professionale un’occasione utile per cimentarsi in una veste nuova e interloquire direttamente con gli “specialisti-relatori” facendo al contempo tesoro delle domande che giungeranno dal “pubblico-paziente” con il quale, una volta concluso il percorso di studi, dovranno saper dialogare in prima persona».



«Grazie all'intuizione dell’Amministrazione Comunale di Omegna e grazie alla disponibilità dei medici -commenta il Direttore Generale dell’ASL Dott. Angelo Penna- si conferma un appuntamento significativo per la prevenzione e l’informazione sanitaria. L’edizione 2020, dedicata ai corretti stili di vita, darà i giusti indirizzi per vivere meglio anche in presenza di malattie croniche».



«Sono felice che “Omegna Salute” stia crescendo negli anni. Al bisogno di promuovere culturalmente la salute credo fermamente ed è importante offrire alle persone momenti di formazione di qualità nell’ambito -dichiara l’Assessore Sara Rubinelli-; la partecipazione degli studenti, quest’anno, realizza un mio sogno: la prevenzione della salute deve partire da giovani».



I professionisti del Centro Ortopedico di Quadrante richiameranno l’attenzione su alcune tematiche che concorrono a prevenire situazioni di rischio, anche nell'attività sportiva, con gli atleti che racconteranno le proprie esperienze sportive e le metodologie di allenamento.



Il primo appuntamento è per le ore 21 di questo venerdì 24 gennaio e il tema della serata sarà: “Per una sana alimentazione”, interverranno il Dott. Mauro Brugnani dietologo- nutrizionista, il Dott. Giuseppe Placentino endocrinologo e le Dott.sse Katia Fasolo e Barbara Spadacini dietiste. L’ingresso è libero.