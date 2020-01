En

ORTA SAN GIULIO -22-01-2020 -La Fondazione della

Comunità del Novarese ONLUS, sabato 18 gennaio, in vista della festa patronale di San Gaudenzio che si celebra oggi, mercoledì 22 gennaio, ha consegnato i riconoscimento di Benemeriti della Solidarietà ad alcuni Enti che hanno saputo stimolare i propri segmenti di comunità a donare in favore delle proprie proposte.

Il Presidente Cesare Ponti ed il past sen. Ezio Leonardi con la loro giunta hanno ritenuto meritevole del riconoscimento il progetto dell'Ente Gestione Sacri Monti, per il progetto "Restauriamo il Sacro Monte di Orta". In particolare la prima stazione che illustra la nascita di san Francesco e ha già ricevuto donazioni pure da Singapore e Medio Oriente.

“Nel ‘600 questa cappella fu costruita dagli ortesi grazie alle rimesse di emigranti", ha spiegato Elena De Filippis, Direttrice ente regionale dei Sacri Monti. L’istituzione filantropica vuole festeggiare così i 20 anni dalla fondazione con restauri e progetti solidali per la crescita dell’intero territorio del novarese e dei laghi.