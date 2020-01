BELGIOIOSO - 22.01.2020 - Ha tenuto

banco a Belgioioso, in provincia di Pavia, il Campionato italiano Csain di ciclocross per amatori. Tra i Primavera tripletta del Bilake di Miasino con Fabio Mungo (foto) d'oro su Alberto Tonati e Matteo Tondina; team cusiano a segno anche nella prova rosa con Chiara De Gaudenzi. Per il Funtos Bike di Fondotoce argento di Stefano Valsesia tra i Senior 2, mentre nei Gentleman 1 ha concluso terzo Riccardo Barbero dell'Oleggio.