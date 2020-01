OMEGNA - 22.01.2020 - Pallanuoto

protagonista al centro Sportivo di Bagnella domenica 19 gennaio, in occasione del Campionato Csi: 150 gli atleti in lizza nelle varie categorie, in rappresentanza dei team Omegna, Arona, Oleggio, Domodossola, Cornaredo e Waterpolo K-dream Busto Arsizio. Tra gli Under13 a segno l'Omegna, mentre tra gli Under15 hanno ben figurato K-dream, Arona e Cornaredo. Negli Open Arona batte Domo 21-5. Prossima tappa il 23 febbraio ad Arona.