OMEGNA- 23-01-2020 -Inizierà sabato,

25 gennaio, la seconda edizione di School of Life, ciclo di appuntamenti inaugurati lo scorso anno dall’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Omegna.



Questa significativa proposta è stata lo scorso anno e sarà anche in questo 2020 occasione interessante e piacevole d’incontro,di riflessione e di scambio. Liberamente ispirata all’omonima iniziativa culturale promossa già nel 2008 da Alain de Botton, scrittore svizzero avvezzo a trattare argomenti di varia natura in stile filosofico, quest’anno l’iniziativa avrà come tema comune “ Il potere della parola tra ponti e barriere”.



Ad affrontare questo argomento si alterneranno sei relatori che, negli appuntamenti a cadenza mensile realizzati sempre alle ore 15.30 presso il Forum Omegna, esporranno il proprio punto di vista traendo ispirazione dalle rispettive professioni.

Ad aprire il ciclo della nuova edizione di School of Life spogliandosi per l’occasione delle vesti di Assessore sarà Sara Rubinelli che, in qualità di Docente di Scienze della Comunicazione presso l’Università di Lucerna, parlerà di comunicazione gentile, tra teoria e pratica.

I successivi incontri vedranno il ritorno a School of Life di Don Gian Mario Lanfranchini, Prevosto di Omegna e Vicario dei Laghi, e di Raffaele Bianchetti, Giurista, specialista in Criminologia, Magistrato onorario presso gli Uffici Giudiziari di Milano.

New entry di questa seconda edizione saranno Ivan Fossati, Caporedattore La Stampa VCO, Marcella Segala, Esperta di coaching sistemico e relazionale e Mauro Croce, Psicoterapeuta e specialista in Criminologia Clinica.

Per Sara Rubinelli, Assessore Comunale alla Cultura e all’Istruzione: «Nell’anno del centenario dalla nascita di Gianni Rodari, anche School of Life sarà l’occasione per ragionare sul potere della parola e sul suo valore come strumento per la crescita personale e sociale di ciascun individuo che fa parte di una comunità».



Appuntamento quindi sabato alle ore 15.30 al Forum per il primo appuntamento di School of Life con una lezione sulla teoria e sulla pratica della comunicazione gentile.



r.a.