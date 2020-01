OMEGNA - 23-01-2020 - Venerdì 30 gennaio

(ore 20.45) al Forum di Omegna si parlerà di nutrizione e sport. Dedicata sia a chi fa sport agonistico sia amatoriale, la serata servirà a scoprire come una corretta alimentazione migliora la performance, migliora il recupero e diminuisce gli infortuni rimarcando come l'educazione alimentare inizi da bambini. "Il Malato di Sport" è il titolo della serata organizzata dalla Farmacia Lapidari, e che avrà come relatore il professor Francesco Avaldi, docente di Medicina Funzionale Evoluta presso Calantha Formazione, nonché consulente nutrizionale della 1^ squadra dell'AC Milan e di tutto il settore giovanile della squadra.

Domani, venerdì 24 gennaio saranno svelati i dettagli della serata durante una conferenza stampa indetta dall'assessore allo Sport del Comune di Omegna, Francesco Perrone. Saranno presenti: Stefania Motta, Farmacia Lapidari di Omegna; Barbara Giordano, coach della Fulgor Basket Junior e il dottor Sergio Viganò.