VCO - 24-01-2020 - Nei prossimi giorni

l'avvio dell’attività quattro nuovi Medici di Medicina Generale e la conferma in ruolo di una Dottoressa sul territorio dell’ASL VCO.

IN OSSOLA

Dott.ssa Francina Matilde dal 27.01.2020 nell'ambito territoriale Baceno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Druogno, Formazza, Malesco, Masera, Montecrestese, Premia, Re, Santa Maria Maggiore,Toceno, Trasquera, Varzo, Villette con obbligo di apertura ambulatorio a Premia.

Dott.ssa Valli Lucia dal 01.03.2020 nell’ambito territoriale Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Trontano

con obbligo di apertura ambulatorio a Domodossola.

NEL VERBANO

Dott.ssa Bortolazzi Patrizia, confermata in ruolo dal 20.01.2020 nell’ambito territoriale Baveno, Belgirate, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Gignese, Gravellona Toce, Stresa

con obbligo di apertura ambulatori nei Comuni di Baveno, Stresa, Gignese. Dal 20.01.2020 tutti i pazienti della D.ssa Bortolazzi, con un incarico a scadenza, saranno cancellati automaticamente, pertanto i cittadini dovranno presentarsi le sedi territoriali per la nuova scelta o della D.ssa Bortolazzi stessa o di altri medici del medesimo ambito territoriale con disponibilità di posti. Il Sindaco del Comune di Gignese Dott. Luigi Motta, in accordo con l’ASL, ha messo a disposizione locali e personale del Comune per andare incontro alla popolazione anziana. La scelta del medico potrà essere effettuata presso il Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

Dott.ssa Calò Giovanna dal 01.02.2020 nell’ambito territoriale Verbania, Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Ghiffa, Gurro, Intragna, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona, Valle Cannobina, Vignone

con obbligo di apertura ambulatorio a Verbania Intra.

NEL CUSIO

Dott.ssa Trecate Lara dal 21.01.2020 nell’ambito territoriale Ameno, Armeno, Arola, Cesara, Germagno, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio d’Opaglio, Valstrona con obbligo di apertura ambulatorio ad Ameno Il Sindaco del Comune di Armeno, Lavarini Mara Maria, in accordo con l’ASL, ha messo a disposizione locali e personale del Comune. Il servizio è rivolto ai Cittadini ultrasessantacinquenni e si terrà presso un ufficio del Comune, nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì 27-01-2020 dalle ore 9,00 alle ore 11,00

- venerdì 31-01-2020 dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Dott.ssa Martinoli Graziella dal 24.01.2020 si è trasferita dall’ambito territoriale Ameno, Armeno, Arola, Cesara, Germagno, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio d’Opaglio, Valstrona all’ambito territoriale Baveno, Belgirate, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Gignese, Gravellona Toce, Stresa con apertura ambulatori a Gravellona Toce e Casale Corte Cerro.





I cittadini interessati potranno scegliere uno di questi Medici oppure optare per altri dello stesso ambito territoriale con posti disponibili.

Per la scelta di un nuovo Medico di Medicina Generale è possibile rivolgersi alle sedi territoriali del Distretto, nei seguenti giorni e orari

Verbania - via Sant’Anna:

lunedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00

mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 .

Stresa - via De Martini, 20

martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Domodossola - via Scapaccino, 47

lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,15

Omegna - via Mazzini 96,

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00