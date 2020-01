QUARNE - 25-01-2020 - Mattinata di grandi

pulizie lungo la SP51 delle Quarne. La Squadra di Protezione Civile, volontari di varie associazioni e gruppi ma anche a livello personale, i sindaci Paolo Gromme e Augusto Quaretta che hanno deposto le fasce tricolori e hanno imbracciato pale e rastrelli e alcuni amministratori, il capo cantoniere della Provincia del VCO, hanno provveduto a riordinare tutta la provinciale e soprattutto hanno ripulito le cunette ormai intasate di foglie e terra che in caso di piogge prolungate, come già capitato poche settimane, avrebbero potuto rappresentare un pericolo. Entro poco tempo inoltre dovrebbero partire i lavori di messa in sicurezza già appaltati e affidati dalla Provincia. "Nel frattempo le comunità delle Quarne fanno del loro meglio per agevolare il transito verso i due paesi. Non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima... Un sincero ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti stamattina é quantomeno doveroso da parte dei sindaci e delle popolazioni", afferma Augusto Quaretta, sindaco di Quarna Sopra.