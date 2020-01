SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - 25-01-2020 - Per il prossimo 20 giugno il Comune di San Maurizio d'Opaglio insieme alle associazioni, organizza una gita per partecipare al Rassemblement dei paesi europei che si chiamano San Maurizio che in questo 2020 si festeggerà a San Maurizio Canavese. Ogni anno un paese europeo che si chiama San Maurizio ospita gli altri borghi con lo stesso nome dando così vita ad un bel raduno dove si possono trovare le bancarelle con i prodotti tipici di ogni paese e si partecipa a visite guidate del paese ospitante.



La quota di 80 € a testa (escluso il viaggio in pullman il cui costo verrà comunicato appena raggiunto il numero preciso dei partecipanti) prevede il pranzo, la cena di gala e le visite in pulmino organizzate dalla Pro Loco all'interno del Comune di San Maurizio Canavese.

La partenza è prevista verso le ore 6.30 – 7.00 e il rientro dopo la cena.

L'iscrizione con il versamento della quota deve essere fatta direttamente al Comune di San Maurizio d'Opaglio presso l'ufficio protocollo entro il 12 febbraio.