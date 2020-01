PISA - 26.01.2020 - Il cusiano

Riccardo Peretti (foto, primo a sinistra), ex-azzurro passato quest'anno alla canottieri Gavirate, ha vinto a Pisa sul canale dei Navicelli il Campionato italiano di canottaggio di fondo nella specialità del quattro di coppia Senior: assieme ai suoi compagni ha battuto i team di Saturnia e Napoli. Sempre a Pisa, ma nel meeting giovanile che non metteva titoli in palio, terza piazza del Cannobio nel doppio Cadette con Lucia Breganni e Beatrice Ravini Perelli. La Bregann e la Perelli sono finite sul podio, con un argento, anche nella gara per equipaggi regionali: hanno vogato nel quattro di coppia Cadette con l'altra cannobiese Thais Pellegrini e con l'atleta della canottieri Pallanza Alessia Martinelli.