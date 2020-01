GRAVELLONA TOCE -27-01-2020 - In occasione del Giorno della Memoria,l’Amministrazione Comunale di Gravellona Toce propone per le ore 21 di oggi, lunedì 27 gennaio, la visione del cortometraggio “La Stella di Andra e Tati”, (2018, regia di Rosalba Vitellaro e Alessandro Belli, sceneggiatura di Rosalba Vitellaro, Alessandra Viola, Valentina Mazzola, direzione artistica di Annalisa Corsi, produzione: Rai Ragazzi Larcadarte e Miur). Presso la biblioteca civica F. Camona stasera ci sarà modo di apprezzare il primo cartoon che racconta la Shoah vista con gli occhi di due bambine di 4 e 6 anni: Alessandra e Tatiana Bucci, ebree italiane di Fiume, deportate ad Auschwitz il 29 marzo 1944 insieme alla madre, alla nonna, alla zia e al cuginetto

.

Furono l’incoscienza dell’età, il grande amore reciproco e il fare affidamento sulla loro unione le risorse che permisero alle bimbe di proteggersi dagli orrori del campo di sterminio. Grazie anche alla compassione di una guardiana del lager le bambine riuscirono così a sopravvivere e vennero liberate insieme il 27 gennaio 1945. Dopo una permanenza prima a Praga e poi in Inghilterra, riuscirono anche a riunirsi con i loro genitori.



Le sorelle Bucci sono tornate ad Auschwitz solo nel 2005, ma da allora non hanno smesso di ricordare e far ricordare ciò che successe in quegli anni. La pellicola è stata un trionfo al prestigioso Banff World Media Festival in Canada, dove ha vinto il Rockie Award quale miglior produzione in animazione per ragazzi.