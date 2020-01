CASALE CORTE CERRO - 27-01-2020 - Si è svolta sabato,

25 gennaio, a Borgosesia, la prima prova del campionato individuale silver LB della Federazione ginnastica d’Italia. Per l'Asd Cusio ginnastica sono scese in pedana Arianna Testori e Margherita Vigna che hanno presentato due esercizi a testa: corpo libero e cerchio in categoria A3. Pur essendo la prima gara federale entrambe si sono ben distinte portando a casa un oro regionale per Arianna e un quarto posto per Margherita ad un soffio dal podio su ben 26 atlete. La classifica è data dalla somma dei due esercizi, nota di merito al cerchio Arianna si classifica al primo posto e Margherita al secondo. Il direttivo di Cusio ginnastica, orgoglioso di questi risultati, si congratula con le allenatrici Monica Vaillant, Giada Scaramuzzi e Denisa Sokolowska per l’ottimo lavoro e con Arianna e Margherita per il loro impegno.