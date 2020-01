OMEGNA - 28-01-2020 - “Posso solo ringraziare Salvatore Ranieri, che conosco da pochi anni, ma del quale ho grande stima per tutto quello che fa. Ha sempre un occhio di riguardo per le realtà associative di Omegna e di questo non posso che essere felice. Mi auguro di proseguire la collaborazione con lui anche in altri ambiti e su questo punto avvieremo presto un nuovo progetto”. E’ con queste parole che Sabrina Proserpio, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Omegna, commenta la donazione che Salvatore Ranieri farà alla LILT VCO - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’appuntamento è per le 11.30 di domani, mercoledì 29 gennaio, presso l'ospedale Madonna del Popolo di Omegna - Sede LILT realtà alla quale Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà, donerà 6 carrozzine.

r.a