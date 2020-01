OMEGNA - 28-01-2020 - Tocca la sua decima

edizione Fontegno di Corsa, la gara di corsa in montagna che si correrà domenica 9 febbraio diventata nel tempo un classico del panorama regionale (e non solo). La sfida, che partirà come sempre dal Circolo di Cireggio, vede gli atleti su un doppio percorso: un tracciato lungo di 25 km ed uno medio di 14 km. Tutto nella natura del Cusio, tra paesaggi mozzafiato, qualche possibile tratto sulla neve (si sfiorano i 1000 metri) e un vero tesoro come dl’Oratorio della Madonna del Fontegno. Un tracciato duro che parte dai 350 metri. La partenza alle ore 9, dal sabato alle ore 15 inizierà la distribuzione dei pettorali. La quota di partecipazione è di 20 euro per il percorso lungo e 15 per il medio.

Per informazioni: Ev20 Outdoor, tel. 333.2786945, www.ev20outdoor.it.