GRAVELLONA TOCE - 28-01-2020 - Ottimo successo

per l’open day del plesso di Gravellona Toce di Vco Formazione che, lunedì pomeriggio, ha aperto le proprie porte ad una quarantina di persone presentando, attraverso vari laboratori didattici relativi ai corsi didattici di arte bianca - che hanno spaziato dalla panetteria alla pizzeria per finire con la pasticceria - la propria offerta formativa.

Molto interessati i partecipanti: i ragazzi e le loro famiglie hanno potuto così visitare la scuola, conoscere i docenti e “mettere le mani in pasta” nei corsi di operatore delle produzioni alimentari - Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno. Ricordiamo che la data ultima per iscriversi alle scuole superiori per il prossimo anno scolastico è venerdì 31 gennaio.