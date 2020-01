OMEGNA - 29-01-2020 - Ufficio per le informazioni turistiche tutto nuovo ad Omegna: grazie alla collaborazione con Confcommercio Alto Piemonte nel periodo estivo, tra giugno e settembre, sarà aperto 7 giorni su 7.

"Abbiamo compiuto un altro importante passo in avanti per migliorare l’accoglienza turistica del nostro territorio", ha sottolineato. Così Mattia Corbetta, Assessore Comunale al Turismo, festeggia l’annunciata partnership con Confcommercio Alto Piemonte che, dall’inizio del 2020, ha preso in carico la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche al posto della Pro Loco cittadina "Il nostro Info Point, che sarà spostato alla destra dell’ingresso del palazzo comunale, presso gli spazi prima adibiti ad Acqua Novara VCO, offrirà una rinnovata gamma di servizi, e nel periodo estivo, che va da giugno a settembre, resterà aperto 7 giorni su 7", spiega ancora Corbetta in occasione di una conferenza congiunta, che si è svolta a Palazzo di Città alla presenza di Massimo Sartoretti, Presidente Ascom VCO e Vicepresidente Confcommercio Alto Piemonte, Sara Ottini, Presidente di Ascom Omegna, e Giorgio Angeleri, Sindaco di Orta.



Proprio l’importante Comune del Lago d’Orta, che gestisce oltre mezzo milione di visitatori ogni anno, da tre si affida a Confcommercio Alto Piemonte per offrire un’accoglienza sempre più qualificata, non solo presso il Punto Turistico di Via Panoramica al quale, nel 2019, si sono rivolti quasi 10 mila visitatori.



Grazie all’intesa con Confcommercio Alto Piemonte, con il Comune di Orta e Federalberghi, nell’Info Point di Omegna, i visitatori potranno ricevere informazioni sui percorsi turistici, sugli eventi culturali e di spettacolo ma anche sulla ricettività e sulla ristorazione del territorio.



La presenza del Sindaco Angeleri di Orta presso Palazzo di Città a Omegna conferma, infatti, la ferma volontà delle due amministrazioni di promuovere sotto la guida di Confcommercio Alto Piemonte progetti di valorizzazione del territorio, di promozione turistica e commerciale, anche grazie all’organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni programmate di comune accordo.



Massimo Sartoretti, anche in qualità di Ascom VCO, ha infatti sottolineato la necessità di "cominciare a ragionare come “macroarea” insieme a Novara, Vercelli e Biella per veicolare i turisti su un territorio più esteso ma che per avere davvero successo necessita di migliorie concrete nei trasporti e nei servizi offerti ai visitatori".



Per Sara Ottini, Presidente di Ascom Omegna, "La strada per candidare la nostra città a meta turistica è ancora lunga ma i progetti per riuscire nell’intento non mancano. Stiamo infatti lavorando con i nostri 48 associati per rilanciare il commercio e renderlo più riconoscibile sia ai cittadini sia ai visitatori, che nell’anno dei cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, ci aspettiamo numerosi".